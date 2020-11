Espanya, disposada a obrir les pistes d'esquí

Actualitzada 29/11/2020 a les 06:44

ARGENTINA TREU LA QUARANTENA OBLIGATÒRIA PER ALS NACIONALS

L’Argentina està flexibilitzant les mesures per tal que sigui més fàcil als seus residents i nacionals retornar-hi. Així doncs, la quarantena un cop s’arribi al país llatinoamericà deixarà de ser obligatòria. Aquest acte quedarà substituït per una PCR que aporti un reslutat negatiu, així com una declaració jurada, de caràcter electrònic, de la persona que vol ingressar al país, segons van informar en un comunicat conjunt el ministeri de Salut, el de l’Interior i el departament de Migracions. Aquesta flexibilització de les mesures coincideix amb el temps amb les empreses pel Govern d’Andorra per limitar l’arribada de temporers davant la incertesa.

A més a més, cal destacar que hi ha una part dels treballadors temporers, que encara no han trobat feina, que ja han iniciat el camí de retorn i des del compte Temporeros en Andorra es facilia la informació de com fer el viatge.

La incertesa sobre qui i com s’obriran les pistes d’esquí va sumar ahir un nou capítol amb el posicionament de la ministra espanyola de Turisme, Reyes Maroto, que en una entrevista a Radio Nacional de España va obrir la porta que el veí del sud pogués obrir les seves estacions d’esquí, però sense fixar cap data. Així doncs, la titular de la cartera de Turisme va afirmar que “el més important és que poguem tenir les activitats obertes de manera segura, aplicant els protocols”.A més a més, la ministra va destacar que “creiem que amb els nostres protocols de seguretat i amb les mesures que hem pres com la d’exigir PCR a tots els viatgers internacionals hem garantit que Espanya és una destinació segura”. Tot i reconèixer el debat en el si de la Unió Europea, Maroto va afirmar que “ara que ja hi comença a haver llum al final del túnel”, en clara referència a la imminent arribada de diferents vacunes per contrarrestar els contagis de la Covid-19, “és el moment de poder impulsar una mobilitat segura, i no de continuar posant restriccions” i va afegir que l’estat espanyol “volem ser l’altaveu” per tal de poder avançar en aquesta línia de desescalada.Maroto va afegir, en unes declaracions fetes a La Sexta, que “la pràctica de l’esquí en si no és un problema, perquè és una activitat que es realtiza a l’aire lliure” i va incidir més en les activitats paral·leles que hi pot haver, fent especial èmfasi amb els après-ski, que és on, malgrat fer-se en un espai obert, sí que s’acostuma a aglutinar gran quantitat d’esquiadors i on és impossible guardar les distàncies i les mesures de seguretat, així com la mobilitat que hi ha entorn a aquesta pràctica esportiva.D’altra banda, i a l’espera de la reunió que el ministre de Sanitat espanyol, Salvador Illa, ha de mantenir el proper 2 de desembre amb les diferents comunitats que compten amb instal·lacions per a la pràctica de l’esquí, el reguitzell de dates d’obertura és ampli segons la titularitat de les pistes. Així doncs, al tancament d’aquesta edició, les estacions gestionades per la Generalitat de Catalunya (Boí Taüll, la Molina, Vall de Núria, Vallter 2.000, Espot Esquí i Port Ainé) tenen la seva inauguració, sempre que hi hagi neu, prevista per al proper 7 de desembre, coincidint amb el canvi de fase en la desescalada que ha previst el govern català; Baqueira-Beret manté a hores d’ara la data fixada per a l’11 de desembre, just després del pont de la constitució espanyola.Cal recordar que els diferents moviments que es produiran en els propers dies en el taulell de les pistes d’esquí a nivell europeu són molt importants per a Andorra, ja que el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ja va anunciar divendres passat que la decisió sobre les instal·lacions destinades a la pràctica dels esports de neu anirien amb sintonia amb les que prenguessin els estats veïns, tot afirmant que “no ens portaria beneficis ser els únics a obrir al Pirineu”.No obstant això, el quòrum europeu en relació amb les obertures es va esquinçant per moments, amb les paraules de la minsitra Maroto, sumades a l’obertura ja consumada de Suïssa, o a la voluntat d’obrir o d’exigir unes compensacions multimilionàries en cas que no se’ls permetés l’activtat per part d’Àustria, enfront a la voluntat d’Alemanya i Itàlia i els dubtes francesos. Un punt, el de la prohibició, que sembla poc probable a tenor de les manifestacions que es van fer des de la UE, recordant que aquesta regulació era una prerrogativa dels diferents estats.