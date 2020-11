Andorra aposta per la cooperació al Pirineu

Actualitzada 29/11/2020 a les 07:02

REPTES DE LA ZONA DE MUNTANYA

El secretari d’estat d’Afers Europeus, Landry Riba, va parlar també de l’acord d’associació amb la UE i va posar de manifest els reptes que té de les zones de muntanya en el context europeu. En aquest sentit, Riba va destacar la resiliència de les zones de muntanya en la lluita contra el canvi climàtic. A més a més, va incidir en la necessitat de la diversificació dels models econòmics existents, basats en el turisme i el comerç així com la importància de la millora de les connexions amb les zones de la plana.

El Govern d’Andorra veuria amb bons ulls que es creés una àrea funcional de cooperació a la zona del Pirineu. Així ho va manifestar el secretari d’estat d’Afers Europeus, Landry Riba, durant la seva intervenció en la 17es Trobades Culturals Pirinenques, que es van celebrar ahir de manera telemàtica. Concretament, Riba va apuntar que l’àrea funcional “podria ser una solució a llarg termini per articular la cooperació regional”, que ha sigut eficient en situacions de dificultat i “permet recuperar el concepte d’espai econòmic especial” i va afegir que seria positiu aconseguir que aquesta àrea funcional fos sòlida i estable “gràcies a la continuïtat temporal” i dotar-la d’un marc jurídic.Qui també va defensar la creació d’una àrea comuna va ser l’arquitecte i urbanista Antoni Pol, que va destacar que el territori andorrà passaria de 80.000 a 250.000 habitants, tenint en compte les localitats de l’entorn i, aquest fet, a nivell econòmic, “és un repte i un projecte de futur”. A més a més, Pol va apel·lar als “vasos comunicants” per tal que Andorra pogués externalitzar determinades infraestructures, com és el cas de l’Aeroport o d’un polígon industrial i afavorir així “el desenvolupament compartit”.Va intervenir també el secretari general de l’Organisme Andorrà de Cooperació Transfronterera, Pere Roquet, i ho va fer referenciant els 38 anys de cooperació i va fer especial èmfasi en el recorregut històric de la Comunitat de Treballs del Pirineu.