Traslladat a València el pres que es va fugar de la Comella

Tribaldos ja havia complert la pena pels furts en dos establiments

Actualitzada 27/11/2020 a les 06:29

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

El pres de nacionalitat espanyola que es va fugar el 29 de novembre del 2019 de la Comella, José Luis Tribaldos, va sortir ahir al migdia del Principat. El reclús ja havia complert la condemna d’un any de presó ferma que se li va imposar per furts a dos establiments de restauració i va ser portat per agents de la policia a la frontera del riu Runer com a nacional espanyol perquè tenia una ordre d’expulsió del Principat per un període de deu anys.



El ministeri d’Interior va obrir quatre expedients sancionadors a tres agents penitenciaris arran de la fuga de Tribaldos. Les diligències als dos treballadors que en el moment dels fets estaven a la sala de comandament es van tancar sense conseqüències. Respecte a l’agent penitenciari que vigilava el pati per on es va produir la fuga i que acumulava dos expedients, un per una falta greu i un per una falta molt greu, es va tancar amb l’arxivament dels càrrecs més alts i mantenint la falta de rang inferior. El resultat van ser vint dies de suspensió de sou i feina per “negligència”, una sanció que en aquests moments està en procés de recurs.



El motiu de la sanció es va basar en el fet que el carceller no va mirar prou sovint per la finestra que dona al pati per la qual es va produir l’escapada i això hauria propiciat que el pres pogués saltar i enfilar-se pel terrat del centre penitenciari.