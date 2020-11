Nous hàbits amb el maquillatge

Les botigues de maquillatge exposen que hi ha hagut una davallada en la venda de pintallavis mentre que el comprador opta pel maquillatge d’ulls. A més, destaquen que la gent té més temps i aprofita per prendre cura de la pell amb exfoliants i pílings.

Actualitzada 27/11/2020 a les 06:17

Anna Ribas Andorra la Vella

El coronavirus ha canviat els hàbits i el dia a dia de la població, també pel que fa al maquillatge. L’ús de la mascareta i el fet que mitja cara quedi coberta per l’element de protecció han provocat que moltes persones optin per deixar de maquillar-se dels ulls cap avall. Així ho indicava la Isabel, encarregada de la botiga Kiko, que exposava que “abans el que més veníem eren els pintallavis i ara és el que menys ens demanen; se’n ven algun de llarga durada perquè no taquin la mascareta però pocs”. Per contra, destacava que “es venen més ombres d’ulls, màscares de pestanyes i correctors: el focus ara està en els ulls i es venen més productes per potenciar aquesta part de la cara”.



En la mateixa línia, el Fran Gallardo, encarregat de la botiga Douglas, apuntava que el que més venen ara són els tractaments i el perfum, però “el maquillatge és el que menys”.



“La gent no té la necessitat de maquillar-se perquè va amb la mascareta i només es maquillen els ulls, venem màscara d’ulls i correctors però molt pocs pintallavis i coloret”, afegia, per indicar que, “si no surts de casa, ni et maquilles ni et vesteixes”. En la mateixa línia es pronunciaven des d’una altra botiga de la franquícia, i l’encarregada va comentar que “la pandèmia ens perjudica perquè amb la mascareta és més difícil que la gent es maquilli, i si fa teletreball i no surt de casa, encara es complica més”.



Tot i això, manifestava que “com que la gent té més temps i no va amb tantes presses perquè està a casa, li dedica més atenció i temps a prendre cura de la pell”. “No es maquillen tant però es cuiden més la pell perquè tenen més temps i s’apliquen exfoliant, mascaretes hidratants, pílings...”, especificava.



Dificultats per fer proves

Els diferents establiments comentaven que la manera de vendre ha canviat. La Isabel comentava que “és més complicat vendre i fem proves amb paletes o cotonets però nosaltres no podem fer aplicacions, i intentem explicar com s’han d’aplicar els productes”. Des de Douglas manifestaven que “com que no podem maquillar, fem el maquillatge en un fulletó, però no és el mateix perquè la pigmentació de la pell no és la del paper. “A Douglas Espanya sí que maquillen amb mampares i material d’un sol ús, però suposa una despesa molt gran”, apuntava Gallardo. Unes dificultats que s’estenen també a les perfumeries, on el client no pot agafar el flascó per provar la colònia i ha de ser el treballador qui li proporcioni la mostra.