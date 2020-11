Les pistes estudien la nova amenaça que ve d'Europa

Actualitzada 27/11/2020 a les 06:02

CALDEA OBRE EL 19 DE DESEMBRE

Caldea va informar que reobrirà el termolúdic el dia 19 de desembre després que el passat 2 de novembre la direcció decidís tancar-lo arran de l'aplicació dels confinaments perimetrals a França i a Catalunya. L’equipament oferirà les zones del termolúdic i d'Inúu, que no ha tancat durant aquest mes tot i les restriccions de mobilitat i s'espera que la gran atracció principal per als turistes durant l'hivern sigui la nova llacuna panoràmica. També l'Associació d'Agències de Viatges (AVA) va informar que oferiran una assegurança Covid als turistes per garantir cobertura sanitària.

Les posicions que estan adoptant els diferents dirigents polítics europeus amenacen la temporada de neu. El cap de Govern, Xavier Espot, es va reunir ahir a la tarda amb els principals gestors de les estacions d’esquí del país per abordar la situació que deixa a la corda fluixa quin serà, finalment, el dia de la seva obertura. Espot va assegurar en atenció als mitjans de comunicació que ara mateix hi ha “totes les possibilitats sobre la taula”, sobretot després que França anunciés que podran obrir durant les festes de Nadal sempre que els remuntadors mecànics es mantinguin tancats i que la cancellera alemanya, Angela Merkel, vulgui demanar el tancament de totes les estacions europees, almenys fins al pròxim 10 de gener.El cap de Govern va informar que vistes les decisions preses a l’entorn veí hi havia la necessitat de la trobada per analitzar la situació i per veure si des de les estacions tenien alguna informació complementària. Espot va matisar que per part de França “no hem rebut cap demanda formal”, si bé va insistir que no es poden obviar “les declaracions que hi ha hagut”. “La voluntat legítima de posposar l’obertura és per motius epidemiològics i sanitaris”. Tot i això, va defensar que els dirigents polítics d’arreu estan tenint en compte que “hi ha llocs de treball en joc i interessos econòmics al darrere”.Espot també va informar que s’han analitzat les decisions que estan adoptant alguns països com Itàlia, que encara no té data fixada per obrir, però que no serà mai abans del 20 de desembre. Cal matisar, però, que hi ha països com Àustria on totes les estacions del país tenen projectada l'obertura el cap de setmana del 5 i el 6 de desembre, o Suïssa, de les quals moltes ja estan obertes i funcionant.En el cas de Catalunya, les estacions de la Generalitat, és a dir, La Molina i Boi Taüll, tenen previst l’inici de temporada quan es passi a la fase dos, el 7 de desembre. Baqueira Beret, per la seva banda, té previst engegar màquines el dia 11 del mes vinent. En aquest sentit, el cap de Govern va dir que en la reunió “s’ha especulat sobre què podria decidir Espanya”, i s’ha destacat, una vegada més, que es vol consensuar al màxim amb el sector”.En la compareixença, va insistir una vegada més que ara s’està analitzant la situació i que “hem de verificar quina és la millor opció per als interessos del nostre país” i va afegir que “cal posar a la balança els pros i els contres i fer una composició clara de tots els inputs, tant interns com externs”. A més, va recordar que per part de l’executiu s’està gestionant la situació amb converses constants amb hotelers i empreses que puguin estar relacionades amb el sector i que es puguin veure afectats per aquestes decisions.Tot i això, i en resposta als mitjans, va al·legar que a hores d’ara encara no s’ha parlat de possibles ajudes al sector per fer front a aquestes afectacions. Espot va recalcar que “no hem anat tan lluny. De moment hem parlat del context internacional, de la realitat del nostre país i hem posat a la taula opcions possibles”.