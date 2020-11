Els positius per Covid-19 tornen a superar el centenar 14 dies després

L’hospital registra un nou ingrés amb vuit persones a l’UCI, quatre d’elles intubades

Actualitzada 27/11/2020 a les 06:10

Redacció Andorra la Vella

El ministeri de Salut ha registrat en les darreres vint-i-quatre hores 106 nous positius per coronavirus. Una xifra, més d’un centenar de nous contagis diaris, que no es donava des del passat 13 de novembre, és a dir, des de fa dues setmanes. Aquell dia el ministeri de Salut va registrar 109 nous positius en un dia.

Segons les dades que ahir a la tarda va fer públiques el ministeri de Salut corresponents a l’actualització sanitària de les darreres vint-i-quatre hores, el total de malalts s’ha elevat fins a 6.534 persones des de l’inici de la pandèmia, el passat març. Del total d’infectats, 5.676 s’han detectat en la segona onada, que es va iniciar el 13 de juliol passat.



Les recuperacions van créixer les passades vint-i-quatre hores gairebé al mateix nivell dels contagis, amb 107 altes respecte al global notificat dimecres pel ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, que situa la xifra acumulada en 5.649 pacients. El nombre de casos actualment considerats com actius és de 809, un menys que dimecres.



Respecte als centres sanitaris, l’hospital Nostra Senyora de Meritxell va registrar ahir un nou ingrés d’un pacient amb coronavirus. Les dades reportades pel SAAS indiquen que hi ha 24 persones ingressades al centre. El nou malalt està hospitalitzat a la planta Covid, on ja hi ha 16 afectats i a la Unitat de Cures Intensives hi ha vuit persones contagiades, de les quals quatre necessiten ventilació mecànica.



Quant a la incidència de la Covid a les aules, ahir es va reduir lleugerament amb quatre classes menys totalment tancades per casos positius. El total se situa en una dotzena davant de les 16 d’ahir i els grups escolars amb part dels alumnes confinats es mantenen en 24.



El ministeri de Salut manté a més 27 aules en vigilància passiva pel diagnòstic de casos de coronavirus entre la unitat de convivència que no són contactes estrets de la resta de companys.