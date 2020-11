El cos de banders només podrà fer ús de l'arma llarga

Les pistoles Taser queden també descartades en no considerar-se com a element coercitiu vàlid

Actualitzada 27/11/2020 a les 06:32

Eduard Piera Andorra la Vella

Els banders només podran portar armes llargues en l’ús de les seves funcions. Almenys, aquest fet es desprèn de les esmenes a la llei del cos que els grups de la majoria van presentar durant la sessió d’ahir de la comissió de Medi Ambient. I és que tal com va explicar la presidenta suplent del grup parlamentari demòcrata, Mònica Bonell, “hem volgut mantenir l’esperit que tenia l’actual llei del cos de banders i hem volgut deixar clar, via les esmenes, que només puguin portar armes llargues en l’ús de les seves funcions”. Cal recordar que aquesta posició xoca directament amb les intencions que tenia la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, que sí que apostava perquè el cos de banders pogués dur armes llargues però també curtes tals com pistoles. Bonell va afegir que “el que volem és que quedi clar que el cos no és una institució armada” i va afegir que “explicitant el tipus d’arma el que evitem és que en un futur, via reglament, es puguin regular les armes curtes per al cos”.



El que sí que es manté és que la institució pugui emprar mesures i elements coercitius, sempre i quan aquests no tinguessin la categoria d’arma. No obstant això, des de la majoria van deixar clar que les pistoles tipus Taser, de descàrregues elèctriques, quedaven completament descartades, ja que se les considerava “una arma” i que per aquest motiu no les englobaven en aquest tipus de defenses autoritzades.



Tot i que encara manquen un mínim de tres setmanes de debat de les diferents posicions en el si de la comissió, ja hi ha discrepàncies. Per un costat el grup socialdemòcrata va seguir apel·lant al fet que el concepte d’arma quedés obert i no es restringís exclusivament a les armes llargues, tal com va demanar la majoria, mentre que terceravia va tornar a insistir en la regulació del cos com si fos una institució armada més. A partir d’aquí, el calendari marcat podria acabar que el projecte de llei entrés a tràmit parlamentari a finals d’aquest any, tot i que amb tota probabilitat serà durant el mes de gener quan el Consell General debatrà sobre la nova llei del cos.