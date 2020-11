Catalunya avalua l'entrada d'andorrans a partir del dia 7

Actualitzada 27/11/2020 a les 06:26

Martí Pons Andorra la Vella

El cap de Govern va informar que la trobada d’ahir el matí dels ministres Joan Martínez Benazet i Josep Maria Rossell amb els seus homòlegs catalans, Alba Vergés i Miquel Sàmper, juntament amb l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, havia de servir per poder assolir una millor mobilitat entre els dos territoris a partir del 7 de desembre. Espot va agrair la “bona predisposició i bona entesa” entre els dos governs, tot i que va al·legar que a hores d’ara no hi ha cap decisió presa. De fet, el conseller Sàmper en roda de premsa al migdia ja havia avançat que era una mesura que s’estava estudiant i de la qual “intentarem donar una resposta ràpida”. De fet, Espot va indicar que hi ha confiança perquè aquesta resolució pugui arribar en breus. Tot i això, va recordar que és una mesura que ha de ser avaluada pels tècnics catalans, tenint en compte que és la zona que es troba en una fase de desescalada i que podria canviar en funció de l’evolució epidemiològica. En aquest sentit, va explicar que la intenció és incloure’s al territori tenint en compte la relació amb la Seu d’Urgell. “Es tracta que se’ns inclogui d’alguna manera, sigui comarcal o regió sanitària”, va dir Espot. Amb tot plegat, però, va recordar que les converses no passen per permetre la mobilitat sense condicions. “No es tracta de tenir una harmonització absoluta per la idiosincràcia que presentem els dos territoris, però sí que hem de tenir unes polítiques sanitàries alineades. No podem fer competència deslleial”, va matisar el cap de Govern.