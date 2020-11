Andorra Telecom fa una rebaixa del 50% a les empreses que tinguin ERTO

Actualitzada 27/11/2020 a les 06:26

Les empreses que tinguin suspensions temporals de contractes de treball tindran un descompte del 50% en les factures. Així ho va aprovar ahir el Consell d'Administració d'Andorra Telecom. La proposta feta pel ministre d'Ordenament Territorial i president de la parapública, Jordi Torres, consisteix en una rebaixa en la factura dels serveis de telecomunicacions a les empreses que tinguin treballadors en ERTO. Aquesta mesura, que va en línia a la que es va aprovar dimecres per al consum de l'electricitat, consisteix en una reducció del 50% sobre la quota mensual dels serveis de telefonia fixa, accés a internet i serveis de connectivitat, i es deixa com a excepció els serveis de telefonia mòbil. Les actuacions, que tenen caràcter retroactiu a 1 de novembre, tindran vigència mentre el Govern no n’aixequi la aplicació.