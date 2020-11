Andbus: d'11.000 passatgers en un cap de setmana a només sis persones

Actualitzada 27/11/2020 a les 06:17

VOT EN CONTRA D'UNA ALTERNATIVA

L’empresa va posar sobre la taula una proposta per evitar els 27 acomiadaments i mantenir tot el personal. Passava per acceptar una reducció del 20% del sou -menys els que se situen en el salari mínim- i en un període de nou anys la companyia aniria retornant els diners que els empleats deixarien de cobrar amb aquesta retallada. El 90% de la plantilla va votar dimarts passat: 31 a favor i 33 en contra, però s’havia acordat que per acceptar l’alternativa de l’empresa feia falta el suport del 79%. Aquesta consistia a retallar els sous un 20% i a mesura que la facturació anés millorant retornar els diners als empleats. Un 10% dels beneficis el primer any, un 15% el segon, i un 20% durant set anys. Com que és un procés d’acomiadament col·lectiu la indemnització serà més del 50%.

Andbus, com la resta de companyies de transport, està patint de manera dràstica els efectes econòmics de la pandèmia. Sense viatges a Barcelona i Tolosa i l’espai aeri restringit, l’empresa s’ha vist abocada a una situació insostenible amb la caiguda de la seva facturació en un 80%. Les xifres són esfereïdores, segons ha pogut saber el Diari. S’ha passat de caps de setmana amb un nombre d’11.000 passatgers a sis persones en l’actualitat -comptant els dos trajectes, la capital catalana i la ciutat francesa-.Òbviament, els comptes no quadren i a partir del 4 de desembre la companyia de transport acomiadarà un terç de la seva plantilla després que en una votació els treballadors rebutgessin per un resultat molt ajustat una proposa per mantenir tot el personal a canvi del sacrifici de rebaixar els salaris en un 20%.Els autobusos van pràcticament buits i s’han reduït els desplaçaments. El fet que els destins siguin els aeroports, amb vols amb moltes restriccions, és un fàctor essencial per entendre el forat on es troba Andbus, amb una plantilla actual de 71 treballadors i que ara està immersa en un procés d’acomiadaments.La crisi de la Covid ha enfonsat la demana, de tal manera que la companyia de transport de passatgers ha passat de fer set viatges a l’aeroport de Barcelona i dos al de Tolosa a fer-ne diariàment tres i un.Els autocars circulen buits, i la concessió del transport comunal d’Andorra la Vella (10 cèntims el bitllet més l’aportació de la corporació) cobreix les despeses i poca cosa més. Tampoc hi ha moltes expectatives aquesta temporada en treballar per a l’esquí escolar, i la crisi de la pandèmia encara queda lluny de solucionar-se. L’empresa espera que Espanya i França permetin la mobilitat perquè retorni quelcom del passatge i començar a veure la llum en un període de transició fins a recuperar la normalitat.