Rebaixa al 50% de la tarifa elèctrica a empreses que es veuen afectades pels ERTO

Actualitzada 26/11/2020 a les 06:26

El Govern va aprovar ahir en consell de ministres la reducció de les tarifes elèctriques per a les empreses que tinguin treballadors afectats per una Suspensió Temporal del Contracte de Treball (STCT) o per una Reducció de la Jornada Laboral (RJL). Així, aquelles empreses que hagin obtingut una autorització per dur a terme aquesta mesura o compleixin els criteris per obtenir-la poden demanar també una reducció de la tarifa elèctrica del consum del local. Tal com es recull en el decret aprovat ahir, la reducció de la tarifa elèctrica és d’un 50% i s’aplica tant al terme de potència com al terme d’energia.



Les reduccions de tarifa tenen efectes des del dia 1 de novembre del 2020 inclòs, i tenen vigència fins a la data en què el Govern estableixi que deixa de ser aplicable.

La rebaixa de la tarifa elèctrica s’aplicarà independentment de quina sigui l’empresa

distribuïdora titular del contracte de subministrament.