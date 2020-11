La trobada ha permès establir una metodologia i un calendari de treball

Acord amb els grups parlamentaris per "enfortir" les reunions amb la UE El cap de Govern amb els presidents dels grups parlamentaris a l'edifici de Radio Andorra el dia de la firma de l'acord polític Fernando Galindo

Actualitzada 26/11/2020 a les 18:52

Redacció Andorra la Vella

El cap de Govern, Xavier Espot, i els representants dels grups parlamentaris han celebrat avui la primera reunió de treball conjunt de l'acord polític, signat fa un mes a Radio Andorra, per fer seguiment de la negociació de l'acord d'associació amb la Unió Europea. La trobada ha permès establir una metodologia de treball i un calendari que serveixi per implementar aspectes inclosos en el pacte i s'ha convingut que el Govern lliurarà als representants polítics els documents de negociació més rellevants fins a la data. Així mateix, s'ha proposat una metodologia per a la gestió documental que permeti compartir amb tota seguretat aquests documents i disposar d'un procediment que faciliti la comunicació i el treball en col·laboració entre els integrants. A la reunió també s'ha debatut sobre els treballs que caldrà realitzar en matèria d'avaluacions d'impacte, el rol que s'espera del Centre d'Estudis Europeus de l'Institut d'Estudis Andorrans i les accions de comunicació i d'informació que es poden elaborar conjuntament per informar a la ciutadania.



Els representants han acordat un calendari de reunions que inclou les trobades vinculades a les sessions de negociació, reunions monogràfiques de caràcter mensual sobre diferents aspectes de la negociació, i una sèrie d'intercanvis semestrals com les reunions ampliades a altres actors. A la reunió han participat, a més del cap de Govern i el secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba, les persones designades per cada partit: el president del grup parlamentari demòcrata, Carles Enseñat, la presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Salazar, el president del grup parlamentari Liberal, Ferran Costa, el president del grup parlamentari de Terceravia+Unió Laurediana+Independents, Josep Pintat, i el president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi.