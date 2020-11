Ordino preveu una despesa de 9,6 milions al 2021

La corporació ha aprovat el pressupost amb uns ingressos de 10,1 milions d'euros

Actualitzada 26/11/2020 a les 17:17

Redacció Andorra la Vella

El comú d'Ordino preveu una despesa de 9,6 milions d'euros durant el 2021. La corporació ha aprovat avui en la sessió de comú el pressupost per l'any que ve amb uns ingressos de 10,1 milions d’euros i 1,9 milions destinats a la inversió. El comú d'Ordino oferirà els mateixos serveis que abans de la pandèmia i entre les principals despeses hi ha el material de funcionament de protecció contra la Covid-19, la contractació d’assessoraments pel desenvolupament de plans de dinamització parroquial, la promoció del projecte de difusió turística Riberamunt, manteniment de les auditories d’eficiència energètica, i la posada en marxa de l’ampliació del Centre esportiu. Pel que fa a la previsió de l’endeutament, el comú calcula que la xifra màxima no passarà dels 1,6 milions i que a 31 de desembre de 2021 l'import total serà de 13.696.942 euros.