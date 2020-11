La ginecòloga Meritxell Cosan lidera la nova junta del Col·legi de Metges

Actualitzada 26/11/2020 a les 06:22

Meritxell Cosan substituirà Josep Anton Touceda al capdavant del Col·legi de Metges. L’ens no ha hagut de fer finalment eleccions en haver-se presentat una única candidatura per rellevar l’actual. La degana de la nova junta serà Cosan; el secretari, Manel Linares; el tresorer, Xavier Avellanet, i els vocals, Roser Bellmunt i Frank Garcia. Garcia i Avellanet repeteixen responsabilitats al Col·legi. Cosan és ginecòloga i és la cap del servei de ginecologia i obstetrícia del SAAS des del passat mes d’abril. Ocupa el càrrec en funcions. El Col·legi celebra avui una assemblea per formalitzar el relleu.