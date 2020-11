La direcció del Centre Penitenciari investiga l'origen del brot de Covid

Augmenten els casos positius per la detecció de petits focus de contagis al Principat

Actualitzada 26/11/2020 a les 06:17

Anna Ribas Andorra la Vella

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, va explicar ahir en la roda de premsa d’actualització sanitària la investigació per esbrinar quin és l’origen del brot que es va produir al Centre Penitenciari la setmana passada. Rossell va indicar que “en el seu moment el Govern va donar instruccions a la direcció perquè es fes una inspecció del brot i encara no ha finalitzat”. I apuntava que la informació es farà pública “en el moment escaient”.

A hores d’ara, el nombre de casos diaris augmenta. Salut va detectar 77 positius nous després d’uns dies en els quals la mitjana oscil·lava sobre els 40 casos.



Segons va exposar el titular de la cartera, Joan Martínez Benazet, el repunt es deuria a “algun petit brot en diferents institucions o comunitats” i matisava que corresponen a “alguna entitat esportiva o pesones que han transmès la Covid en relacions socials o reunions que no s’haurien d’haver fet”. Entre aquests brots hi ha el de l’hospital, el de l’FC Andorra i l’Atlètic d’Escaldes i el de la presó.





El ministre va exposar que arran d’aquests brots ha augmentat la taxa de reproducció fins al 0,98. Per això, va apel·lar a la responsabilitat individual per frenar la propagació del virus especificant que només 15 dels últims contagiats tenen més de 55 anys i que els positius s’estan donant entre gent més jove. I va manifestar que “anem millorant progressivament però la situació és de certa tensió i qualsevol error, com hem vist, ens pot posar en una situació compromesa”.



Quant a les xifres globals, s’han detectat 6.428 casos de coronavirus i actualment hi ha 810 malalts actius, 38 més que els registrats dimarts, i 5.542 persones recuperades amb 39 altes noves. El titular de Salut va destacar la bona evolució dels pacients ingressats a l’UCI ja que es mantenen nou a la unitat però només n’hi ha quatre amb ventilació mecànica, ja que hi ha hagut tres extubats en les últimes hores que ara hauran de passar un llarg període de molta rehabilitació.



El total de pacients amb Covid a l’hospital són 23, un més que dimarts, amb 14 a planta i el ministre va anunciar que a cures intensives hi ha quatre ingressats que no tenen la infecció i un d’ells necessita suport de ventilació mecànica. Sobre la incidència a les aules, va explicar que a hores d’ara hi ha 38 aules en vigilància activa: 16 totalment confinades i 22 aïllades parcialment.