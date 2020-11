L'A retreu al comú que no sumi per la cultura

Actualitzada 26/11/2020 a les 06:22

El comitè parroquial de Liberals d’Andorra a Escaldes-Engordany va lamentar que el comú liderat per Rosa Gili no s’hagi volgut sumar al projecte de Govern i la resta de comuns de “La Cultura no s’atura”.

#1 David

(26/11/20 07:11)