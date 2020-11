L'encesa de llums de Nadal d'Illa Carlemany serà virtual

El centre comercial retransmetrà l'acte en directe aquest vespre

Actualitzada 26/11/2020 a les 16:08

Redacció Andorra la Vella

El centre comercial Illa Carlemany farà l'encesa de l'enllumenat aquest vespre de manera virtual. La pandèmia ha provocat que aquest any no sigui possible comptar amb la presència d'algun famòs ni de públic, però els encarregats de donar el tret de sortida a la campanya de Nadal seran sis comerciants del centre que comptaran amb l'actuació del grup Melicotó, que ha compost la cançó "Cau la nit", una nadala que interpretaran juntament amb el músic Jordi Claret. L'acte es podrà seguir per la pàgina web i les xares socials d'Illa Carlemany (www.nadalailla.ad) i en directe, a les 20.35 hores per televisió.