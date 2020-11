Jover reitera que l'aposta a curt termini és l'aeroport de la Seu

Actualitzada 26/11/2020 a les 06:37

ELS COMERÇOS PODRAN OBRIR PER LA CONSTITUCIÓ

El secretari d’Estat d’Economia, Eric Bartolomé, va anunciar ahir un decret que permet l'obertura dels comerços per al dia de la Constitució del 2021. El 14 de març és de tancament obligatori, tot i que contempla la possibilitat que l'executiu suspengui aquesta obligació quan aquest dia cau entre setmana, festiu o període de previsible afluència turística. Tenint en compte que la Constitució caurà en diumenge el 2021, i en època d'afluència de turistes, el Govern permetrà operar als comerços que ho vulguin. Amb tot, si el festiu es desplaça s’haurà de compensar el treballador traslladant aquest dia festiu a un altre dia pactat de mutu acord i donant un altre dia de festa suplementari.

El ministre portaveu, Eric Jover, va manifestar ahir en roda de premsa que la prioritat del Govern més immediata en matèria de comunicacions amb l’exterior és l’aeroport d’Andorra-la Seu. “L’única aposta a curt termini és l’aeroport d’Andorra-la Seu. Ja hem fet passos significatius perquè tingui vols d’una certa capacitat”, va declarar en al·lusió a l’autorització de realitzar enlairaments amb el sistema de navegació per satèl·lit que es va aprovar el passat mes d’abril. Per aquest motiu, Jover va reivindicar que la voluntat de l’executiu “és aprofitar al màxim aquesta infraestructura”.De totes maneres, el ministre va recordar que la pandèmia ha afectat la mobilitat internacional i “ha representat un pal a les rodes”, motiu pel qual es va mostrar prudent amb el fet que aquesta temporada d’hivern puguin operar vols a l’aeroport alturgellenc. “No sé els calendaris amb què treballa el ministeri d’Economia però malauradament la Covid ens ha jugat una mala passada”, va expressar.D’altra banda, en relació amb una hipotètica infraestructura aèria en territori nacional, Jover va puntualitzar que encara resten “més passos” sobre la seva conveniència. “Hem traslladat els estudis previs a un organisme internacional de referència que pugui mesurar la seva viabilitat tècnica, però aquest procés no és la darrera etapa. Després haurem de valorar la seva viabilitat econòmica i la seva viabilitat ambiental”, va sostenir Jover, que va assegurar que un cop disposin de tota la informació “ens haurem de pronunciar sobre la taula sobre si és sotenible o adequada al país”.Paral·lelament, sobre la infraestructura ferroviària que van propugnar els experts de la CEA, Jover va destacar que és una de les línies a treballar “a mitjà termini” i va assenyalar que aquesta iniciativa ja figura en el full de ruta del Govern anomenat Horitzó 23.