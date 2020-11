Intervenció de la policia per una concentració d'escolars del Lycée

Dos alumnes no volien sortir del centre per por als joves que esperaven a l'exterior

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

L'arribada de la policia ha evitat una possible agressió a dos escolars del Lycée que no volien sortir de les instal·lacions per por perquè a l'exterior s'havien concentrat entre 15 i 20 joves que pretenien agredir-los segons han explicat els primers als agents. Els fets s'han produït pels volts de les sis de la tarda i la mobilització del cos de seguretat ha generat molta expectació pel soroll de les sirenes del tres vehicles que han acudit al centre educatiu.



L'alerta a la policia s'ha donat perquè la gran concentració de joves a les portes del Lycée ha fet pensar que s'estava produint una baralla multitudinària. Les sirenes de les patrulles han alertat els estudiants que esperaven al carrer que s'han dispersat corrent abans de la intervenció dels agents i que ha acabat amb la conversa que han mantingut amb els estudiants que estaven a l'interior.