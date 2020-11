Evitar el “reclam” turístic dels tests

Les farmàcies només poden fer la prova d’antígens als residents perquè el Govern vol evitar que vinguin ciutadans dels països veïns a fer-se-la

Una farmacèutica realitza un test a un jove.

Actualitzada 26/11/2020 a les 06:09

Anna Ribas Andorra la Vella

Les farmàcies no poden fer tests als turistes perquè no es converteixi en un “reclam”. Així ho va indicar ahir el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, que destacava que “no volíem que la gent vingués aquí a fer-se les proves”. Tot i això, va destacar que no descarten que més endavant, quan tant França com Catalunya permetin que vinguin visitants, s’aixequi la restricció i “habilitar la possibilitat de fer proves a turistes i a les persones que vinguin a passar el Nadal en família”. Amb tot, Benazet es va voler mostrar prudent i va destacar que es permetrà en funció de les converses amb els estats veïns, ja que incidia que “afecta els seus ciutadans i no volem decidir de manera unilateral”. Cal recordar, però, que els tests d’antígens són de caràcter voluntari i que França ja permet que els ciutadans se’ls facin a les farmàcies mentre que Espanya ho està contemplant.



L’objectiu de Govern de cara al Nadal és, tal com va indicar Benazet, que hi hagi el màxim de punts de detecció del virus al Principat, sigui amb les proves TMA o amb els tests d’antígens a la farmàcia. A més, va detallar que estan treballant en un protocol de cara a les reunions familiars que es produiran durant les festes i que “les interaccions es produeixin en conceptes de bombolla, utilitzant tests d’antígens i amb la màxima seguretat”.



La llei preveu els tests

El consell de ministres va aprovar ahir les modificacions de la Llei de seguretat pública i la Llei general de Sanitat que reforcen el marc legal davant d’una situació excepcional. I són precisament aquestes modificacions les que preveuen la possibilitat de fer les proves diagnòstiques en centres públics i els privats puguin demanar una autorització per realitzar els tests. Per tant, les farmàcies podrien sol·licitar-ho. Amb tot, hauran de disposar d’un protocol prèviament aprovat pel ministeri que estableixi condicions de formació, neteja i tractament de dades, entre altres.



D’altra banda, s’han inclòs modificacions en l’apartat de les sancions i es contemplen multes fins als 100.000 euros. Amb tot, cal destacar que aquesta suma es contempla en casos molt específics com negar-se a suspendre o finalitzar un esdeveniment que no compleix les limitacions d’aforament o les mesures establertes, negar-se a la dissolució d’una manifestació que posi en risc la salut pública o incomplir dues infraccions greus en un període de dos anys.



Pel que fa a les persones que se saltin el confinament, suposaria una multa de 500 euros però la llei especifica que es podria qualificar com a infracció greu i, per tant, arribar fins als 20.000 euros en cas que suposin un perill per a la resta de la població. No dur la mascareta, incomplir les mesures de seguretat en els locals o superar l’aforament es considerarien infraccions lleus, igual que participar en activitats prohibides. En aquest cas les multes podrien ser de 200 a 500 euros.



El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, va detallar que amb les modificacions s’estableix un nou procediment més àgil que permet que quan una patrulla de policia detecta una infracció lleu faci un atestat per allò que ha constatat i imposi directament la multa en el marc de la Llei qualificada de Seguretat Pública. L’afectat tindria després els terminis previstos per pagar la sanció o fer oposició a l’expedient. Una tasca que, en cas que es requereixi la seva ajuda, podran realitzar els agents de circulació dels comuns, que podran fer atestats i inspeccions.



La normativa es pot aplicar durant un mes per decisió del Govern amb ampliació fins a tres mesos a través d’un decret. En cas que s’hagués d’ampliar més temps, hauria de passar pel Consell General i l’objectiu “no és suspendre drets individuals sinó limitar alguns drets en el temps”, remarcava Rossell. I va precisar que el text es trametrà per la via d’urgència a Sindicatura amb la previsió que pugui estar aprovat al desembre.



MODIFICACIONS

Les multes poden arribar fins als 100.000 euros en casos com negar-se a suspendre un esdeveniment o una manifestació que no compleixi les mesures sanitàries i suposi un risc per a la salut.



Saltar-se el confinament pot comportar una multa de fins a 20.000 euros en cas que comporti un perill per a la resta de la població, en cas contrari la infracció es podria considerar de caràcter lleu i implicar una multa per un import de 500 euros.



El text preveu que els centres públics i privats puguin realitzar tests si compleixen un protocol específic prèviament aprovat pel ministeri de Salut.



Incomplir les mesures preventives com dur la mascareta o superar els aforaments es consideraran infraccions lleus, així com participar en activitats prohibides.



Les modificacions estableixen un nou procediment més àgil per sancionar, quan es detecti una infracció es pot fer un atestat i imposar directament la multa.



Els agents de circulació dels comuns també podran fer atestats i inspeccions si se’ls ho requereix.



La normativa es pot ampliar tres mesos a través d’un decret, després hauria de passar pel Consell.