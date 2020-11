Les negociacions amb la propietat continuen estancades a un mes perquè venci el contracte

El Palau de Gel de Canillo tanca l’exercici financer del complex a 31 d’octubre amb una pèrdua d’ingressos de gairebé el 40 per cent respecte l’any 2019. El cònsol major, Francesc Camp, va explicar ahir durant sessió de comú que la pèrdua té a veure amb la pandèmia de la Covid-19. Per contra, les despeses també van ser inferiors, del 14,6 per cent. Tot plegat, una balança que es repeteix en els exercicis anteriors i que ha provocat que la corporació hagi invertit més de 3,1 milions d’euros des de l’any 2015.



En la sessió es van poder sentir moltes divergències

#1 EDUARD

(26/11/20 08:38)