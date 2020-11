Els banders només portaran arma llarga

Els grups de la majoria esmenen la llei del cos que fixava el port d'arma com a element de defensa

Actualitzada 26/11/2020 a les 12:52

Eduard Piera Andorra la Vella

El cos de banders continuarà portant arma llarga però no armes com element de defensa com recull la llei dels agents que ha presentat al Consell el ministeri de Medi Ambient. El rebuig al a proposta de la ministra Sílvia Calvó queda reflectit les esmenes presentades per la majoria al text legislatiu i que van ser llegides ahir durant la comissió. En aquest sentit, els grups que integren la coalició de Govern, aposten per ser "més conservadors" pel que fa al caràcter del text i explicitar que el cos pot portar "arma llarga" en determinades situacions, com passa ara mateix, així com altres elements coercitius on es descarten, també de manera clara, les armes. Entre els elements coercitius que podria portar el cos, queda descartat l'ús de pistoles elèctriques tipus teaser, doncs aquestes són considerades dins la categoria d'armes que les esmenes deixen fora, segons han explicat fonts properes a la majoria.



er altra banda, entre les altres esmenes que es van presentar per ser debatudes, el PS hauria mantingut el concepte arma, sense especificar, mentre que terceravia va mantenir la seva aposta per fer-lo un cos armat. Totes les esmenes es debatran i votaran durant el mes de desembre, i des de la majoria estimen que durant les primeres sessions del 2021, la llei podria passar pel Consell General per al seu examen i votació.