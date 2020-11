El tancament de França quinze dies més desespera els botiguers del Pas

Els tabaquers auguren pèrdues de fins al cinquanta per cent d’ingressos, enguany

Actualitzada 26/11/2020 a les 06:13

Martí Pons Pas de la Casa

L’allargament de les restriccions de mobilitat per part de l’Estat francès fins al 15 de desembre estant abocant els comerciants del Pas de la Casa a un desastre econòmic. Els botiguers auguren una recuperació lenta i esperen ansiosament l’obertura al més aviat possible de les pistes d’esquí per poder tornar a obrir els locals.



El president d’Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa, Jean-Jacques Carrié, va al·legar ahir al Diari que fa dies que la majoria d’establiments acaben el dia amb la caixa a zero, més els que han optat per tancar, que són la gran majoria. “Aquí hi ha gent però el consum intern no és suficient. Estem mirant totes les fórmules possibles per poder-hi fer front”, va exposar. De fet, Carrié va insistir que “l’última voluntat és haver de tancar definitivament els locals o haver d’acomiadar”, si bé “la situació és realment molt complicada”. En aquest sentit, el president de l’Associació de Veïns i Comerciants, Oscar Ramon, també va reiterar les paraules de Carrié i va destacar que “nosaltres no hi podem fer res però esperem que aixo no vagi més enllà del 15 de desembre” i que “obrir pistes el 21 de gener seria una situació dramàtica”.



Per la seva banda, el president de la Unió de Comerciants de Tabac (UCAT), Raül Calvo, va informar que les restriccions de mobilitat que hi està havent en el transcurs d’aquest any estan generant greus pèrdues d’ingressos i preveu una caiguda de fins al 50% de les vendes respecte al 2019. En xifres, un any normal suposa una facturació de 300 milions d’euros per al sector i aquest 2020 es ronda al voltant dels 150 o 175 milions. Calvo també va explicar que, tot i que els turistes d’ambdós països veïns compren tabac, la gran part ve del costat francès, ja que “la gran majoria dels francsesos venen expressament al Pas de la Casa només a fer compres de productes com tabac i alcohol”.

