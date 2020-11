El PS es queda sol defensant el registre de contractes de lloguer

Padreny ha argumentat que és necessari per fer una "autèntica política d'habitatge"

Padreny, Sánchez, oposició, Ps Padreny amb Sánchez al Consell General Fernando Galindo

Actualitzada 26/11/2020 a les 17:38

Eduard Piera Andorra la Vella

El PS no ha obtingut cap suport en les 4 reserves d'esmena que feien referència a la creació del registre de contractes de lloguer, que ha defensat el socialdemòcrata Roger Padreny. El conseller ha posat molt èmfasi en la necessitat de crear-lo i poder així obtenir dades per fer "autèntica política d'habitatge" i els ha etzibat que "vostès només parlen de l'Institut Nacional d'Habitatge perquè no tenen cap altra política d'habitatge". En resposta, el ministre Filloy ha defensat que la llei de l'Institut Nacional de l'Habitatge ja compta amb una base de dades, que ha de fer les funcions per obtenir aquestes dades. A més a més, ha criticat que el PS hagi fet "una mala còpia" del primer esborrany de la llei de l'Institut Nacional de l'Habitatge que es va debatre a la taula nacional al setembre.



Cal recordar que els socialdemòcrates volien que el registre entrés en vigor a partir del primer de gener de l'any vinent, i han criticat que "en el millor dels casos" amb el que es preveu en el projecte de llei de l'Institut Nacional de l'Habitatge les dades no arribarien fins "mitjans del 2022" . A més a més, el PS demanava que l'obligació del registre recaigués en els arrendadors, i denuncien que "amb la seva llei, el que fan és carregar a la part més dèbil, el llogater". En resposta, el ministre d'Afers Socials, Víctor Filloy ha replicat que "el que proposem és que es pugui fer des dels comuns, que ja tenen registrats els contractes de lloguer i que aquests les puguin introduir mitjançant una eina informàtica".



En el segon bloc de reserves d'esmena socialdemòcrates, s'han centrat en la possibilitat de deixar a zero la cessió econòmica pels comuns, quan es construeixi edificis dedicats al lloguer, així com la flexibilització de les mesures d'habitabilitat. El conseller del PS, Carles Sànchez, ha defensat que aquestes mesures no servirien per tal de resoldre el problema de l'habitatge i que el Govern "no sap el resultat que tindran aquestes mesures" al que el minsitre Filloy ha replicat que "el que segur que no aporta nous pisos de lloguer són les propostes immobilistes del PS". El titular d'Afers Socials ha recordat que "s'han introduit 174 habitatges de lloguer gràcies a la flexibilització dels criteris d'habitabilitat, però això no vol dir fer habitatges de segona" i ha afirmat que "rehabilitar un bloc del casc antic, on no hi pots fer pàriking, vol dir perdre qualitat? Jo crec que no".