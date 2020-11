El pres que es va fugar marxa cap a Espanya

José Luis Tribaldos ha estat portat per la policia fins a la frontera perquè té una ordre d'expulsió

Fuga avortada José Luis Tribaldos en ser capturat al riu a Santa Coloma Fernando Galindo

Actualitzada 26/11/2020 a les 13:48

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

El pres que es va fugar el 29 de novembre del 2019 de la Comella, José Luis Tribaldos, ha sortit aquest migdia del Principat. El reclús ha complert la condemna d'un any ferm que se li va imposar per furts a dos establiments de restauració i ha estat portat per la policia a la frontera del riu Runer com a nacional espanyol perquè tenia una ordre d'expulsió del país.

#1 Heroi nacional

(26/11/20 14:43)