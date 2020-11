Les dades registrades durant l'octubre detallen una davallada del 14,3% respecte a les xifres del mateix mes al 2019

Actualitzada 26/11/2020 a les 10:49

Redacció Andorra la Vella

El consum d'energia durant els primers deu mesos de l'any ha estat de 143.249 tones equivalents de petroli (TEP), un 19,5% menys respecte al mateix període de l'any 2019, segons les dades que ha facilitat avui el departament d'Estadística. Tots els grups d'energia han presentat variacions negatives, on la més destacada és la del gasoil de locomoció, que ha disminuït un 28,4%, així com la gasolina amb un -23,1%, el butà amb un -22,4%, el propà amb un -20,1%, el fuel domèstic amb un -9,2% i l'electricitat amb un -8,6%.



Les dades registrades durant l'octubre detallen que el consum d'energia ha caigut un 14,3% respecte a les xifres del mateix mes de l'any passat i que s'han consumit 15.972 TEP i 41.585 megawatts per hora (MWh), un augment del 6,2% vers l'octubre del 2019. Per aquest motiu, l'electricitat és l'únic tipus d'energia que presenta una variació positiva mentre que el propà ha patit una davallada del 31,3%, el gasoil de locomoció un -23,3%, la gasolina un -18,6% i el fuel domèstic un -9,7%.



Els darrers 12 mesos s'ha consumit 183.587 TEP i 516.893 MWh i comparats amb el mateix període de l'any anterior representen un -15,7% pel que fa al consum en TEP i del -6,4% en MWh. Tots els tipus d'energia tenen variacions negatives i destaquen el gasoil de locomoció amb un -24,5%, la gasolina amb un -18,0%, el butà amb un -13,8%, el propà amb un -13,4%, l'electricitat amb un -6,4% i el fuel domèstic amb un -6,2%.