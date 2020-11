El Constitucional reprova de nou l'alentiment de la Batllia

Actualitzada 26/11/2020 a les 06:30

DESESTIMAT EL RECURS PER UN GOS POLICIA

El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs d'empara que va interposar un agent de policia a la direcció del cos de seguretat per fer-li retornar en Loki, un gos que estava sota la seva custòdia, i per haver-li retirat l’ajuda que cobrava per cuidar l’animal. L’Alt Tribunal ha sentenciat que les ordres que li van donar des de la direcció, de manera verbal, són legítimes i que no era necessari que es fessin per escrit tal com demandava l’agent, que no era guia caní i que en el moment de la notificació estava de baixa. El Tribunal Constitucional també considera que no li pertocava rebre una ajuda per un animal que ja no tenia i que havia estat entregat a un company del cos de policia perquè el gos que tenia havia mort i en necessitava un altre per exercir les seves funcions professionals.

L’Estat haurà d’indemnitzar una comunitat de veïns, per una banda, i un particular, per l’altra, després que el Tribunal Constitucional ha considerat que s’ha vulnerat el seu dret fonamental a un judici de durada raonable, reconegut a l’article 10 de la Carta Magna.En el primer cas es tracta de la comunitat de propietaris del Conjunt Residencial Sol-Esquí que va presentar el juny del 2014 una demanda de reclamació de quantitat contra diverses societats per uns vicis constructius. Després de diverses suspensions de la tramitació de la causa, entre d’altres per la designació d’un nou batlle, el 4 de juliol del 2016, les parts van presentar els seus escrits respectius de proposició de proves. El 20 de desembre del 2016, la comunitat de propietaris recurrent informava de nous despreniments, destacava la perillositat de la situació i sol·licitava l’acceleració dels autes.La comunitat va sol·licitar insistiments verbals i escrits en què demanava l’agilització de la fase probatòria entre el 2018 i el 2020. Finalment, l’agost del 2020 va interposar un recurs d’empara contra la inactivitat de la jurisdicció ordinària que derivaria en una presumpta vulneració del dret a un judici de durada raonable. El TC els ha donat la raó.L’altre cas és el d’un particular que en el marc d’un procediment verbal civil ordinari en reclamació de quantitat va obtenir una resolució favorable el 1995 per la qual dos particulars li havien de pagar 24 milions de pessetes. Es va pactar que el pagament es faria a terminis i el 2016, en deixar de rebre els abonaments, va presentar un escrit davant la Batllia en què formulava insistiment en la continuació de l’execució de la sentència. El 17 de juliol del 2017, el 7 de febrer del 2020 i el 23 de juny del mateix any, va presentar uns escrits davant la Batllia en què sol·licitava novament l’execució urgent de la sentència. El 7 d’agost del 2020 va recórrer al TC, que també li ha donat la raó.