El comú disposarà de 79 càmeres de vigilància per controlar l'incivisme

Molné afirma que també serviran per analitzar el flux de vehicles i protegir la ciutadania

Actualitzada 26/11/2020 a les 06:31

Lorena Giménez Andorra la Vella

El comú de la Massana va aprovar ahir durant la sessió de consell la instal·lació de 31 càmeres de vigilància més per lluitar contra l’incivisme a la parròquia. Segons va informar la cònsol major, Olga Molné, actualment hi ha un total de 48 dispositius de seguretat actius i la voluntat de la corporació és disposar-ne de 79, que s’aniran instal·lant durant el mandat. “La finalitat de les càmeres és la protecció dels edificis, la regulació dels fluxos de vehicles, la constatació d’infraccions, la protecció de l’ordre públic, la seguretat de les persones i la prestació de socors”, va matisar.



En aquest sentit, va informar que abans de finals d’any es preveu instal·lar els aparells a la cruïlla de l’avinguda Sant Antoni amb el carrer major, a la plaça de les Fontetes i a la zona esportiva d’Arinsal. I va destacar que “els sistemes de control garanteixen la confidencialitat i la seguretat de les imatges tractades”, tal com preveu la Llei de protecció de dades personals.



Inversions Pal-Arinsal

Durant la sessió de comú la corporació massanenca també va aprovar un crèdit extraordinari d’1.500.000 euros destinat a finançar les inversions dutes a terme durant aquest exercici a l’estació de Pal-Arinsal. El conseller de Finances, Jordi Areny, va explicar que les inversions corresponen a la millora i ampliació de canons de neu, la renovació de cintes remuntadores i actuacions en la restauració, i una despesa d’1.461.500 euros per recomprar preferents d’EMAP pel mateix import. D’aquesta manera, Molné va informar que dels 19 milions inicials només en falten 8,7.



El comú també va aprovar un suplement de crèdit de 80.000 euros per al manteniment de l’abocador, ja que tal com va indicar la cònsol menor, Eva Sansa, “s’està produint un abocament de terres superior al que teníem previst inicialment” i aquest fet requereix un increment de la partida pressupostària, que es finançarà amb l’augment dels ingressos generats per la infraestructura. Per cloure, van aprovar un crèdit extraordinari de 5.000 euros, a finançar amb una altra partida amb crèdit disponible, per tal de poder participar en el projecte La Cultura no s’atura.

#1 Hanns

(26/11/20 07:59)