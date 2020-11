Assegurança Covid de les agències de viatges

Els turistes tindran cobertes les despeses sanitàries i la repatriació al lloc d'origen

Actualitzada 26/11/2020 a les 10:36

Redacció Andorra la Vella

L'Associació d'Agències de Viatges (AVA) ofereix als visitants una assegurança Covid per garantir que tinguin cobertura sanitària durant l'estada a Andorra de totes les despeses generades per la malaltia, segons ha informat el col·lectiu. El producte que han contractat les agències permet assumir les despeses que tinguin els turistes si es contagien de coronavirus durant l'estada al país o si han de complir un període d'aïllament per ser considerats contactes d'un positiu i preveu la repatriació de l'afectat quan s'autoritzi per les autoritats sanitàries. L'AVA destaca que l'objectiu de l'assegurança és "poder evitar en tot moment una càrrega sanitària al Principat" per l'atenció a aquests turistes.



El col·lectiu ha contractat també una empresa de comunicació especialitzada en les xarxes socials per donar la informació sanitària oficial de Govern i "i donar a l'exterior una imatge de país cohesionat enfront de la pandèmia", segons expliquen en un comunicat.