Subvencions per comprar camions

L’entitat afirma que no assumirà la nova taxa als hidrocarburs i al·lega que posa en risc el sector

Actualitzada 25/11/2020 a les 06:09

Lorena Giménez Andorra la Vella

L’associació d’Importadors de Carburants proposa al Govern donar ajudes a les empreses perquè canviïn els vehicles industrials més contaminants i que incentivin les subvencions del Pla renova perquè els ciutadans canviïn la caldera per una de més actual per reduir el consum de gasoil. Així ho va manifestar el president de l’associació, Ramon Visent, que va exposar que des de l’executiu “se’ns presenta com el problema i creiem que som part de la solució, ja que en els darrers anys hem fet molts progressos”.



Així, va posar en relleu que el sector ha reduït en els últims dinou anys el consum de gasoil i gasolina en un 10%, i van puntualitzar que “en els darrers quatre anys la reducció del consum de carboni ha estat provocada per l’eficiència dels carburants i els nous motors i la reducció del consum” en contra de la “incursió dels vehicles elèctrics”.



Visent també va comentar que en el moment en què s’apliqui el tribut, l’augment haurà de repercutir en el preu final del producte al consumidor per evitar “la ruïna” dels importadors de carburants. “Mai he vist cap apujada d’impostos que no repercuteixi directament en el preu del producte al client. Nosaltres defensarem que s’apliqui d’aquesta manera, si no, no té sentit”, va dir, i va indicar que la nova taxa posarà en risc la viabilitat del sector, que aplega 20 importadors de carburant amb aproximadament 47 estacions que ocupen més de 500 treballadors. “Amb l’aplicació de la taxa perdrem el diferencial de preu amb Espanya, el qual ja es troba molt per sota del francès”, va matisar. I va puntualitzar que en aquests moments la diferència amb Espanya es troba en tres cèntims i “amb l’impost, el diferencial cauria a zero”. Visent també va assenyalar que això provocaria “una pèrdua proporcional dels turistes que compren hidrocarburs a Andorra” i, conseqüentment, “el Govern deixarà de recaptar els impostos relatius a la locomoció”, els quals en l’últim exercici van representar un 11%, 48,6 milions d’euros.



Visent va posar en relleu que comparteixen amb Govern els objectius de l’acord de París per lluitar contra el canvi climàtic i “creiem necessari reduir la petjada de carboni, però no compartim l’estratègia que vol implantar l’executiu”. També va informar que el sector es reunirà amb Govern divendres per mostrar la seva contradicció.

#2 L'oportunista de sempre!!

(25/11/20 07:34)



#1 Seny

(25/11/20 06:57)