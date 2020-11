Sant Julià denuncia els propietaris de la Portalada pels danys a la deixalleria

La corporació destina 45.000 euros per fer front als honoraris d’un gabinet jurídic

Actualitzada 25/11/2020 a les 06:41

Martí Pons Sant Julià de Lòria

El comú lauredià comptarà amb la contractació d’un gabinet d’advocats per fer front a la demanda interposada contra la propietat de la Portalada després de l’esllavissada que va tenir lloc ara fa poc més d’un any. La corporació va aprovar ahir al matí en sessió de comú ordinària un suplement de crèdit extraordinari de 44.862,70 euros per fer front als honoraris del gabinet jurídic que té com a objectiu “defensar els interessos comunals”, va incidir el cònsol major Josep Majoral.



Majoral va recordar que l’accident a la zona va provocar danys en alguns béns que són propietat del comú, com en el cas de la deixalleria, que, de fet, no s’ha pogut tornar a obrir al mateix lloc. Així, la corporació ha decidit demandar la propietat del terreny pels danys ocasionats. El cònsol va exposar que “ens sentim en l’obligació de defensar el que és del comú” si bé és cert que no va voler transcendir gaire més en detalls, ja que es tracta d’un procés judicial i que “qui ha de fer la sentencia és la Batllia. A mi em correspon fer de cònsol”.



El cònsol també va indicar que “en cap cas el cost suposarà un endeutament” per a les arques públics, sinó que “s’han reconduït els diners d’altres partides”.

De fet, en la sessió també es van aprovar tres suplements més de crèdit. Un té a veure amb el finançament del Punt Jove que s’instal·larà a la plaça de la Germandat per un cost de 15.000 euros. Els consellers de la minoria, Cerni Cairat i Maria Àngels Aché, van celebrar que el projecte es dugui a terme, però van lamentar que no es tingués en compte la ubicació que va proposar Desperta Laurèdia a les antigues oficines de Naturlandia. Un altre crèdit té a veure amb el Centre de Dia per a la gent gran amb un cost de 14.700 euros. En ambdós casos, que es preveu que es posin en funcionament el mes vinent o a principis de l’any 2021, els diners s’han extret de la Llar de Lòria.



Un altre dels acords presos pel consell de comú va ser referent a un suplement de crèdit de 45.930 euros per finançar les despeses derivades de traspàs de la secció esportiva d’esquí de fons del comú a la societat Sasectur.