Més de 700 firmes perquè no tanqui el Palau de Gel

Una ciutadana ha impulsat una recollida de signatures adreçada al comú de Canillo

Actualitzada 25/11/2020 a les 12:09

Redacció Andorra la Vella

Una ciutadana ha promogut una campanya de recollida de signatures per evitar el tancament del Palau de Gel de Canillo en la plataforma change.org que suma ja 702 adhesions sota el lema 'Di no al cierre del Palau de Gel'. La mobilització adreçada al comú canillenc es fa amb l'argument que el tancament de la instal·lació "és imminent perquè el contracte de lloguer acaba el 31 de desembre de 2020 i encara no hi ha negociació ni el comú ha arribat a cap acord amb el propietari", segons explica la impulsora que hi afegeix que el Palau "és de tots, adults i nens que es quedaran sense un lloc per estar".

#2 Cebria

(25/11/20 12:38)



#1 Josep

(25/11/20 11:36)