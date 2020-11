Actualitzada 25/11/2020 a les 06:35

Redacció Andorra la Vella

La Universitat celebra demà la primera taula rodona per tractar la temàtica de cooperació i el voluntariat en temps de pandèmia. Sota el títol El voluntariat internacional davant l’emergència sanitària, els representants de les entitats Cooperand, Agua de Coco, Creuem Fronteres, Música per viure, Muntanyencs per l’Himàlaia i el departament d’Afers Multilaterals i Cooperació exposaran els reptes i inquietuds actuals.