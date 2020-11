La xifra d'hospitalitzacions puja a 23

Actualitzada 25/11/2020 a les 16:33

Redacció Andorra la Vella

L'hospital Nostra Senyora de Meritxell ha tingut un nou ingrés en les darreres 24 hores i ja són 23 les persones que es troben hospitalitzades per Covid, segons les dades facilitades aquesta tarda pel SAAS. El pacient ha estat traslladat a planta, on actualment hi ha 14 persones mentre que la Unitat de Cures Intensives es manté amb nou ingressats, set d'ells ventilats mecàcnicament.