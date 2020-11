Multa de 500 euros per no complir el confinament

El Govern modifica la Llei de Seguretat Pública i la de Sanitat per tenir eines per àgils per respectar les restriccions de la pandèmia

El consell de ministres ha aprovat avui canvis legislatius que inclouen sancions de 500 euros per saltar-se el confinament imposat per les autoritats sanitàries per ser positiu de Covid o contacte d'un malalt o de 200 euros per no portar la mascareta o els elements de protecció ordenats. La modificació afecta la Llei de Seguretat Pública i la de Sanitat amb l'objectiu de disposar d'eines més àgils per fer complir les restriccions sanitàries que s'estan decretant per frenar la pandèmia de la Covid. El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha remarcat que el nou text "preveu mesures obligatòries per protegir la salut pública" en situacions excepcionals com l'actual i reforça la base jurídica dels mecanismes de control i el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, ha incidit que les sancions s'aplicaran a persones "que poden representar un risc" per patir la infecció en cap cas per un confinament general de la població si es torna a decretar ni per determinar que sigui obligatori vacunar-se.



Martínez Benazet ha exposat que el nou redactat contempla per a les faltes lleus multes des dels 200 euros aplicables per exemple per participar en activitats lúdiques restringides i de 500 euros en casos d'incompliment de protocols sanitaris en espais públics o superar l'aforament. Les tipificades com a greus tindran sancions entre 1.001 i 20.000 euros i les molt greus poden comportar fins a 100.000 euros que corresponen a reiteracions en la comissió de les faltes anteriors. Rossell ha detallat que el nou procediment més àgil permet que quan una patrulla de policia detecta una infracció lleu faci un atestat pel que ha constatat i imposi directament la multa en el marc de la Llei qualificada de Seguretat Pública. L'afectat tindria després els terminis previstos per pagar la sanció o fer oposició a l'expedient.



Participació dels comuns

Un dels canvis a la llei afecta les corporacions comunals ja que el Govern tindrà la potestat de demanar la col·laboració perquè els agents de circulació participin en les tasques de control de les mesures sanitàries, com ja estan fent ara però el text dona base jurídica. Josep Maria Rossell ha indicat que es preveu una modificació de la llei d'agents de circulació per facultar-los perquè puguin fer atestats.



La normativa es pot aplicar durant un mes per decisió del Govern amb ampliació fins a tres mesos que hauria d'aprovar el Consell General i l'objectiu "no és suspendre drets individuals si no limitar alguns drets en el temps", ha remarcat el ministre de Justícia i Interior. I ha precisat que el text es trametrà per la via d'urgència a Sindicatura amb la previsió que pugui estar aprovada al desembre.

