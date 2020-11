Les estacions treballen en un forfet per a l'esquí de muntanya

El Govern ha aprovat el reglament per a la pràctica d'esports de neu dins les pistes

Actualitzada 25/11/2020 a les 19:20

Redacció Andorra la Vella

Les estacions d'esquí estan treballant per oferir un forfet amb assegurança a tots aquells practicants que vulgui fer esquí de muntanya dins del domini. Així ho ha fet saber el secretari d'Estat d'Economia, Èric Bartolomé, aquesta tarda durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, on ha presentat l'aprovació d'un reglament per regular els esports de neu a les pistes. Bartolomé ha detallat que el forfet podria ser un passi únic per a totes les estacions per tal de facilitar que els usuaris no hagin de pagar a cada estació, tot i que seran les empreses explotadores qui anuncïin les mesures definitives.



El text aprovat pel Govern té com a objectiu fixar els requisits per a la pràctica d'aquests esports i afecta les empreses explotadores i concessionàries i als usuaris que facin esquí de muntanya, passejades amb raquetes o sense, excursions amb motos de neu, etcètera. Les estacions hauran d'elaborar i presentar anualment al Govern un reglament d'ús que l'executiu haurà de validar per tal d'informar els usuaris de quines modalitats poden practicar dins les pistes i quins no, fet que permetrà a l'empresa tenir la potestat d'autoritzar on, quan i com es poden practicar els esports de neu dins la seva estació.



Els practicants d'esquí de muntanya només podran fer-ho en els itineraris i horaris especificats per les estacions, no podran dur gossos, i hauran de pujar pel costat dret de la pista i en fila d'un en un. Si l'activitat es fa de nit, l'usuari haurà de baixar a una velocitat moderada, dur una llanterna frontal, i utilitzar elements reflectants. Així mateix, la baixada nocturna s'haurà de fer per un lateral de la pista per no malmetre i respectar el treball dels maquinistes.