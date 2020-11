La Gran Sala estudiarà el recurs presentat per Chong

Accepta les al·legacions del seu lletrat que contradiu la justícia andorrana

Actualitzada 25/11/2020 a les 06:42

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

El fet d’arribar a la Gran Sala del Tribunal de Drets Humans ja va ser un fet sense precedents pel que fa a Andorra. Ara la decisió de la Gran Sala d’acceptar el recurs presentat per Emilio Chong Coronado és un pas més. Està condemnat a Andorra per blanqueig de capitals i havia demanat un procés en apel·lació sense complir l’obligació de presentar-se, ja que temia que podria ser empresonat.



Nova oportunitat

L’advocat de Chong va expressar ahir des d’Estrasburg la seva satisfacció perquè s’obre l’oportunitat que la Gran Sala emeti un veredicte que afavoreixi el seu client, en contra del que ja havia dictaminat el mateix tribunal d’Estrasburg i, òbviament, contra l’Estat andorrà per la decisió de la justícia andorrana. A la Gran Sala hi participen els 17 jutges –tots els membres del TEDH– i no només els set de la sala que no va donar la raó als arguments esgrimits per la defensa de Chong.

En el recurs s’assegura que és fals que Chong renunciés a declarar en la comissió rogatòria d’Andorra i que es va presentar davant de la Fiscalia catorzena del Primer Circuit Judicial de Panamà amb el propòsit de retre la declaració indagatòria que va demanar el batlle d’instrucció d’Andorra. El lletrat nega que el seu client no volgués sotmetre’s a l’acció de la justícia i denuncia una violació del seu dret a un judici just. Clavera al·lega que les condicions legals establertes pel Codi Processal Penal d’Andorra vulneren el dret de recurs “perquè no són compatibles amb el dret d’accés a un tribunal i el dret a recórrer”.