El comú escaldenc fa un pas enrere davant el nou projecte impulsat pel ministeri de Cultura i la resta de corporacions. Mentre Gili considera que “homogeneïtzar no és el camí”, la resta planifica més de cinquanta activitats sota el nom de ‘La Cultura no s’atura’.

La cultura tampoc uneix La programació s'iniciarà l'1 de desembre fins al 27 de febrer. Fernando Galindo

Actualitzada 25/11/2020 a les 06:15

Una nova polèmica es genera entre el comú d’Escaldes i El Govern. Aquesta vegada fa referència al món de la Cultura. La ministra de la cartera, Sílvia Riva, presentava ahir juntament amb les corporacions i els principals agents culturals del país una programació conjunta per unir esforços durant la temporada d’hivern sota el nom de La Cultura no s’atura. Una cinquantena d’activitats es desenvoluparan arreu del país, en excepció de la parròquia que lidera Rosa Gili. De fet, en un comunicat l’equip comunal assegurava que la seva manera d’entendre el sector no passa per homogeneïtzar l’oferta, sinó al contrari. Així, els socialdemòcrates tenen pensat liderar un projecte per la seva banda perquè la parròquia no quedi absenta de cultura.



El debat, però, va més enllà. Segons va poder saber el Diari, el conseller de Vida Cultural, Valentí Closa, hauria vist amb bons ulls la seva participació i havia acceptat la proposta de la ministra. És el conjunt de l’equip comunal el que s’hauria oposat en assabentar-se que havien d’aportar una quantia de diners.I com era d’esperar, la notícia es va rebre amb sorpresa al ministeri tenint en compte les primeres converses des de l’octubre i que la voluntat de Riva és tenir una oferta conjunta per ser més forts indistintament dels colors polítics. De fet, Cultura confia que finalment el comú escaldenc s’ho replantegi o que almenys es pugui comptar amb ells de cara a nous projectes.



Tot i això, com bé diu el nom de la iniciativa, la cultura no s’aturarà.

Ballarins, músics, escriptors i molts altres artistes de diverses disciplines tindran el seu espai entre l’1 de desembre i el 27 de febrer. A més a més, tots ells portaran el segell d’Andorra ja que s’ha optat per la contractació de professionals del país. I és, que malgrat tot, les administracions volen fe créixer la cultura, un sector que pateix les greus conseqüències arran dels tancaments de sales de teatre, cinema o auditoris a molts països del món.



En total, al projecte es destinaran un total 100.000 euros. D’aquests, 45.000 euros els aporta el ministeri i els comuns es reparteixen la resta amb 5.000 euros en aportació directa i amb 25.000 euros totals en la producció. I tot plegat de la mà de cinc coordinadors que han estat els encarregats de gestionar aquesta gran cartellera. Aquest són Carme Soler, en les arts plàstiques; Xavi Pérez, en les arts escèniques; Oliver Vergés pel que fa a les lletres; Hèctor Mas, a l’apartat audiovisual, i Oriol Vilella, a la Música.

#3 Gili pessima

(25/11/20 07:19)



#2 Escaldes sou una banda

(25/11/20 07:17)



#1 Sociolista

(25/11/20 07:15)