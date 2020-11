José Manuel Lara i Gilbert Saboya, nous consellers independents de MoraBanc

Els seus nomenaments estan pendents de l'autorització de l'AFA

25/11/2020

Redacció Andorra la Vella

José Manuel Lara García i Gilbert Saboya s'incorporen al Consell d'Administració de MoraBanc com a consellers independents. Ambdós compten amb una dilatada experiència professional internacional i en banca, i les seves entrades responen a una renovació, per a un dels nomenaments, i a la incorporació d'una nova plaça de conseller independent, que situa en nou els membres del Consell d'Administració, el qual està format per quatre consellers dominicals, quatre d'independents i el president.



Amb els dos nous consellers, l'entitat fa un pas endavant per aplicar les normatives, recomanacions i referents internacionals en matèria de bon govern corporatiu d'entitats financeres. El president de MoraBanc, Pedro González Grau, indica que "la professionalització del Consell d’Administració i de les seves comissions és una de les línies estratègiques que segueix MoraBanc. Ens mantenim com un banc de propietat familiar ben preparat i adaptat als temps actuals per afrontar els reptes del futur".



Els nomenaments va ser aprovats ahir per la Junta General d'Accionistes a proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions del Consell d'Administració i estan pendents de l'autorització de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA).



Lara destaca per ser un dels socis fundador i conseller de Vueling Airlines. A més, va ser membre del Consell d'Administració de Banco Sabadell i de la seva Comissió d'Auditoria, com també, amb anterioritat, de dos fons de Private Equity. Va ser director financer, director general i conseller delegat del Grup Planeta entre el 2008 i 2018. Actualment desenvolupa projectes de transformació digital a Actibo Capital.



De la seva banda, Saboya té una experiència de 20 anys al sector bancari i econòmic. Va estar vinculat a MoraBanc com a conseller delegat entre el 2001 i 2010 i entre el 2011 i 2017 va ser ministre d'Afers Exteriors del Govern. A més, del 2017 al 2019 va ser el ministre d'Economia, Competitivitat i Innovació. En l'actualitat és soci fundador i director general de l'empresa d'assessorament financer Alfaquest Saboya Assessors.