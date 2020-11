Vela afirma que el ministre Gallardo es va comprometre a donar la informació

Actualitzada 25/11/2020 a les 14:18

Redacció Andorra la Vella

El partit socialdemòcrata (PS) vol saber quines empreses han demanat crèdits tous des de l'inici de la pandèmia. La presidenta del PS, Susanna Vela, ha sol·licitat la informació desglossada de les atorgades per consum de mercaderies i matèries primeres, despeses de personal, serveis exteriors com arrendaments i cànons, reparacions o subministraments, i els passius financers amb entitats bancàries. Pel que fa a les empreses que no han rebut els avals, Vela demana els motius pels quals no s'han atorgat i una memòria o document de síntesi que avaluï l’atorgament dels crèdits tous.



El partit considera que la transparència "ha de ser imprescindible en la gestió de la crisi" i recorda que el 14 de maig, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va assegurar que compartiria la relació d’empreses afectades que els havien sol·licitat i el document que sol·licita Vela.