El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs d'empara que va interposar un agent de policia a la direcció del cos de seguretat per fer-li retornar en 'Loki', un gos que estava sota la seva custòdia, i per haver-li retirat l'ajuda que cobrava per cuidar l'animal. L'Alt Tribunal ha sentenciat que les ordres que li van donar des de la direcció, de manera verbal, són legítimes i que no era necessari que es fessin per escrit tal i com demandava l'agent, que no era guia caní i que en el moment de la notificació estava de baixa. El TC també considera que no li pertocava rebre una ajuda per un animal que ja no tenia i que havia estat entregat a un company perquè el gos que tenia havia mort i en necessitava un altre per exercir les seves funcions professionals.



Els fets es van produir l'estiu del 2019, quan l'agent va decidir portar als tribunals la direcció de la policia per la seva decisió i manera d'actuar, però cap òrgan judicial li ha donat la raó i tots els recursos presentats han estat desestimats.

