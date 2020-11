El PS creu que la mesura és una “involució” i considera que s'hauria de suprimir

Actualitzada 25/11/2020 a les 06:36

Adrià Esteban Andorra la Vella

El conseller general del PS, Carles Sánchez, va assegurar ahir en roda de premsa que la rebaixa del percentatge de cessió obligatòria de sòl urbà consolidat al 0% en habitatge destinat al mercat de lloguer suposa una “involució”. En aquest sentit, Sánchez va proposar la seva “supressió” atès que “es basa en la rebaixa, no en l’adequació de les estructures existents”. Per aquesta raó, el dirigent socialdemòcrata va considerar que aquesta disposició transitòria “no modifica les lleis sinó que convida els comuns a no complir-les”. Paral·lelament, el PS també va lamentar que no hagi estat aprovada a la Comissió d’Economia l’esmena que feia referència a la creació d’un registre de contractes d’arrendaments.



D’altra banda, el conseller del PS, Roger Padreny, va ressaltar que el Fòrum Nacional de la Joventut, gràcies a les aportacions del PS, podrà estar present a la Taula Nacional de l’Habitatge, així com l’ACU. En darrer lloc, Padreny va celebrar que la llei encomani “a elaborar una política pública d’habitatge planificada per ordenar les prioritats”.