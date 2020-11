El comú destina 117.000 euros al museu de la bicicleta

El projecte guanyador del concurs d'idees ha estat “Únicament sé que existeix un país on la gent viu i se sent lliure"

El comú d'Andorra la Vella desinarà 117.000 euros al projecte guanyador del concurs nacional d'idees del museogràfic innovador del Centre interactiu la bicicleta, segons s'ha publicat avui al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. El primer premi, dotat amb 6.000 euros, ha estat per a la societat Boïc Estratègia en Marketing SL amb el projecte “Únicament sé que existeix un país on la gent viu i se sent lliure”, qui s'haurà d'encarregar de la redacció del plec de bases del projecte i de la direcció d'obra. La corporació de Conxita Marsol també ha premiat el projecte "Món Bike” de Naona Serveis amb 4.000 euros, “La banda de Möbius” d'Arnitx-Enric Dilme Arquitectura amb 2.000 euros i “Pedalant al passat” de la societat Xelmy, que ha rebut un accèssit de 1.000 euros.



El museu de la bicicleta estarà ubicat a l'edifici comunal de la plaça Lídia Armengol i acollirà la col·lecció de la família Riberaygua. Marsol ja va avançar que l'objectiu és que l’espai “sigui un referent” en aquest àmbit aprofitant també la presència de tants ciclistes que resideixen al país.