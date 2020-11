El concurs per a trobar establiments on destinar-hi interns quan la planta Covid d'El Cedre estigués plena ha quedat desert

Actualitzada 25/11/2020 a les 09:50

Redacció Andorra la Vella

El Govern ha declarat desert el concurs per a cercar un establiment hoteler per acollir temporalment residents de centres sociosanitaris contagiats per la Covid-19. El concurs, que s'havia posat en marxa a l'octubre amb caràcter urgent, tenia com a objectiu trobar hotels disposats a rebre padrins afectats per la malaltia una vegada estigués plena la planta Covid habilitada a El Cedre, que va arribar a tenir una trentena de pacients. Tot i així, la davallada de positius entre els interns ha fet també que aquesta licitació ara no sigui necessària.



Dos establiments hotelers, l'hotel Fènix i l'hotel Cèntric d'Andorra la Vella, es van oferir a rebre els residents de centres sociosanitaris durant la primera onada de la pandèmia. La principal diferència respecte al concurs actual és que els padrins que s'allotjaven en aquell moment no estaven malalts per Covid-19, sinó que es feia com a mesura de protecció per evitar un major contagi en les residències i per a tenir més espai d'aïllament a El Cedre.