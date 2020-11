L'exterior del museu tindrà instal·lat "L'arbre dels desitjos", on tothom podrà deixar escrit el seu anhel fins al 10 de gener de 2021

Tallers i activitats de Nadal al Thyssen a partir de divendres

El museu Carmen Thyssen oferirà a partir de divendres activitats i tallers relacionats amb Nadal per a l'experimentació artística a través de la participació cultural. El dia 27 l'equipament instal·larà a l'exterior de l'equipament "L'arbre dels desitjos", on tothom podrà participar deixant escrit el seu anhel fins al 10 de gener de 2021 i el dissabte 28 i diumenge 29 de novembre es realitzarà un taller de creació d'estels amb la tècnica de l'origami o papiroflèxia, una proposta adaptada a tots els nivells de dificultat.



Les activitats del desembre començaran els dies 5 i 6 amb la celebració del #pleinair, una activitat consolidada que es fa cada primer dissabte de mes i que en aquesta ocasió anirà acompanyada música i d'ambient nadalencs. El museu Carmen Thyssen també oferirà els dies 12, 13, 19 i 20 de desembre el conta-contes nadalenc de "Les aventures del menairó Tararí, carter de l'oficina màgica de correus", per conèixer les peripècies que haurà de superar el valent menairó Tararí per arribar a temps al Pol Nord. El conte s'acompanyarà d'un taller de postals de Nadal on els artistes de totes les edats podran fer creacions i escriure desitjos per aquestes festes.



Les persones que hi vulguin participar podran triar entre diferents sessions els dissabtes a diverses hores (11.15, 12.30, 15.30, 16.45 i 18.00) i els diumenges a les 11.15 i a les 12.30 hores. Totes les sessions són gratuïtes, però tindran un aforament limitat a sis places, fet pel qual s'ha de fer reserva prèvia a reserves@mcta.ad o bé trucant al 800 800.