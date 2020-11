Sant Julià contracta un gabinet d'advocats pel cas de la Portalada

El comú ha aprovat un crèdit de 44.000 euros per defensar els danys causats en el moment de l'esllavissada

Actualitzada 24/11/2020 a les 10:38

Martí Pons Sant Julià de Lòria

El comú de Sant Julià de Lòria ha contractat un gabinet d'advocats per fer front a la demanda interposada a la propietat de la Portalada arran dels danys causats en el moment de l'esllavissada ara fa poc més d'un any. El cònsol major, Josep Majoral, ha informat que s'ha previst un suplement de crèdit de 44.862 euros que serviran per fer front als honoraris dels advocats. En aquest sentit, Majoral ha relatat que la denúncia a la propietat dels terrenys té a veure amb alguns desperfectes generats a espais propietat del comú com la deixalleria que, de fet, no s'ha pogut tornar a utilitzar. Majoral ha insistit que, igual que ho faran les altres parts, la corporació ha de defensar els interessos i que, per tant, segueixen endavant amb el procés judicial, si bé no ha volgut fer declaracions al respecte al·legant que "jo no soc qui ha de resoldre una sentència".



Tot plegat, ho ha explicat en sessió de comú en què també s'han aprovat altres suplements de crèdit com una partida de 15.000 euros per a la creació de l'espai jove, que podria estar en funcionament el mes de desembre o principi d'any 2021, o també un crèdit extraordinari de 14.700 euros pel centre de Dia per a la gent gran, que està finalitzant els seus treballs i l'obertura es preveu el desembre. El cònsol ha informat que en cap cas els suplements de crèdit suposen un endeutament per les arques públiques, sinó que tenen a veure amb el traspàs de diners d'altres partides que no s'han utilitzat enguany.