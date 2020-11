Salut preveu que el 40% de la població estarà vacunada la primavera del 2021

Actualitzada 24/11/2020 a les 06:19

ESTABLE EL BROT A L'ÀREA DE PAL·LIATIUS

El titular de Salut va informar que el brot que es va registrar la setmana passada a l’àrea de pal·liatius del centre hospitalari es troba estable. D’aquesta manera, hi ha sis professionals sanitaris, un estudiant i quatre pacients afectats directament pel virus, del total de setze ingressats. També, quant al brot al centre penitenciari, a hores d’ara hi continua havent una dotzena de treballadors positius: deu agents penitenciaris, un treballador de manteniment i un administratiu, i cinc interns, dels quals quatre es mantenen en un mòdul Covid i un està en règim d’internament de dia.

El ministeri de Salut preveu que la pròxima primavera hi hagi vacunada fins al 40 per cent de la població. El titular de Salut, Joan Martínez Benazet, va informar ahir en roda de premsa telemàtica que la idea de l’executiu és que les primeres dosis de la vacuna contra el virus arribin durant el primer trimestre, “probablement al gener”. Benazet va relatar que la primera quantitat rebuda hauria de ser suficient per vacunar entre un 15% i un 20% de la població, i que després arribaran dosis per a un altre 15% o 20%.El ministre va recordar que una de les primeres que es podrien rebre podria ser la d’Oxford, que recentment ha demostrat un 70% d’efectivitat, i que el ministre va celebrar. Les primeres vacunes aniran destinades a les persones que siguin majors de 65 anys, aquelles que es puguin considerar vulnerables al coronavirus i el personal sanitari i sociosanitari, com també cuidadors que atenen persones fràgils. Benazet va indicar que entre la vacunació i les persones que han patit el virus la vida es podria començar a normalitzar a la tardor o hivern del 2021 ja que gran part de la població estarà immunitzada. Tot i això, va al·legar que abans no pugui arribar el fàrmac es pronostica que l’hivern d’enguany sigui dur, a causa de les mesures de restricció establertes pel Govern per frenar-ne la propagació.En la compareixença, el ministre va informar de la situació sanitària de les darreres 24 hores, en què s’han diagnosticat 48 nous positius, registrant així un total de 6.304 casos des de l’inici de la pandèmia, dels quals 5.446 són de la segona onada. A hores d’ara n’hi ha 823 d’actius. D’aquests, 19 romanen ingressats a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, deu a planta i nou a la unitat de cures intensives (UCI), set sota ventilació mecànica.Durant el darrer dia no s’ha hagut de lamentar cap nova defunció, deixant així la xifra a 76 òbits, i tampoc no hi ha cap intern d’El Cedre ingressat a la planta Covid.Pel que fa als centres educatius, a hores d’ara hi ha 31 aules sota vigilància activa, de les quals onze estan tancades totalment i 20 de manera parcial. També hi ha 21 aules amb vigilància passiva.El ministre de Salut també va informar que pel que fa a l’stop lab mòbil que es va situant a diversos punt del país, unes 400 persones es van sotmetre a una prova TMA al Pas de la Casa.