La xifra de víctimes a la capital alt urgellenca s'eleva a 15 i nou persones estan ingressades a l'hospital

Actualitzada 24/11/2020 a les 10:56

Redacció Andorra la Vella

La Seu ha registrat una nova víctima per coronavirus en les darreres 24 hores, un padrí de la Llar Sant Josep, i el nombre de defuncions s'eleva a 15 a la capital de l'Alt Urgell, després que entre divendres i dissabte també traspassessin tres padrins més d'aquesta residència per la malaltia. A l'hospital hi han hagut tres nous ingressos i el centre compta amb nou pacients que pateixen Covid-19 mentre que 88 persones infectades estan confinades a casa seva i 288 per ser contacte d'algun malalt. La taxa de reproducció ha baixat a 0,72.