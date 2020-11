Les farmàcies poden realitzar tests als residents però no als turistes

Actualitzada 24/11/2020 a les 07:17

GOVERN PROVEIRÀ DE VACUNES DE LA GRIP

Davant les dificultats de les farmàcies de disposar de vacunes contra la grip, el Govern ha informat que intercedirà per proveir-se de les dosis necessàries i les repartirà als centres farmacèutics que ho requereixin. Per tal de poder realitzar la comanda necessària, l’executiu ha demanat a les farmàcies quantes dosis necessiten. Les dificultats d’obtenir provisions venen provocades per la pandèmia de la Covid-19, que ha generat que el nombre de persones que volen vacunar-se contra la grip aquest any s’hagi disparat. Però els que no formen part del col·lectiu de risc ni són majors de 65 anys ni professionals sociosanitaris no han tingut fàcil l’accés a la vacuna, perquè els principals proveïdors del Principat van anunciar que no servirien les dosis com ho feien habitualment perquè estaven reservades per als hospitals i els centres de salut.

El ministeri de Salut ha informat recentment a les farmàcies que poden realitzar tests Covid als residents, però no als turistes. A hores d’ara, amb les restriccions existents als països veïns, això no és un problema però ho pot ser quan la mobilitat a les fronteres torni a la normalitat. El mateix reglament indica tant als centres farmacèutics com als laboratoris que realitzin aquestes proves quin protocol han de de seguir i com s’ha d’informar dels resultats a Salut.La decisió se suma a la polèmica que s’ha generat des de fa setmanes sobre si cal fer proves a tots els turistes i, en tot cas, qui ha de fer-les. Finalment, els grups parlamentaris van acordar incorporar en les modificacions de les lleis de sanitat i seguretat pública la possibilitat que els privats que ho vulguin puguin realitzar proves als clients sempre que primer demanin autorització al ministeri de Salut i que segueixin el protocol que Govern els indiqui. Per tant, una vegada s’aprovi aquesta modificació legislativa, que de moment encara no ha entrat al Consell General, les empreses privades podran sol·licitar el permís per realitzar els tests si així ho consideren adient. El canvi legislatiu també afectarà les farmàcies, que entraran dins d’aquest col·lectiu d’empreses privades i, per tant, hauran de demanar permís explícit a Salut si volen realitzar tests a persones no residents.Una qüestió que ha generat cert recel, ja que el sector farmacèutic ja disposa d’un protocol aprovat per Govern per realitzar els tests i per informar dels resultats degudament a Salut, un procediment que poc pot variar independentment de si el ciutadà és o no resident al país. De fet, fins a l’aprovació del nou reglament, algunes farmàcies ja havien realitzat proves d’antigen tant a residents com a visitants.Un altre punt que aixeca dubtes és que en el cas de les farmàcies, és l’usuari qui decideix anar al centre a fer-se el test, mentre que a la resta d’empreses privades és el propietari qui decideix obligar el client a realitzar-se la prova per deixar-lo entrar a les seves dependències. En tot cas, i fins que les modificacions de la llei de sanitat i de seguretat pública no s’aprovin, ni les farmàcies ni cap empresa privada podrà realitzar tests Covid als turistes.un nou reglament que permet a les farmàcies únicament fer proves Covid als residents del país.canvis en les lleis de sanitat i seguretat pública, les farmàcies que vulguin fer tests als turistes hauran de sol·licitar permís a Salut com qualsevol altra empresa privada.al sector, ja que les farmàcies ja disposen ara d’un protocol de Salut per fer els tests. A més, recorden que en el seu cas és l’usuari qui decideix fer-se la prova, mentre que en el cas de les empreses privades és el propietari que obliga el client a realitzar-se un test per fer ús de les seves instal·lacions.els canvis legislatius, però, ni empreses ni farmàcies poden realitzar tests als turistes.