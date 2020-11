La xifra prové de les vendes de polseres, arracades i mascaretes

La primera Pop Art contra el càncer recapta 2.686 euros Una de les activitats de la primera Pop Art contra el càncer

Redacció Andorra la Vella

La primera edició del Pop Art contra el càncer, que es va celebrar el 19 d'octubre amb motiu del Dia mundial contra el càncer de mama, va recaptar 2.686 euros. La xifra prové de les vendes de polseres, arracades i mascaretes fetes per les artistes Ingrid Rossell i Emma Regada, en les dues parades que es van instal·lar a la plaça Rebés i a l'avinguda Carlemany el dia de celebració de l'acte, organitzat per organitzada per l'Associació andorrana contra el càncer (Assandca) i Vallbanc. Al migdia es feien diferents "show-arts" d’elaboració d'aquesta materials i a la tarda es va elaborar un mural commemoratiu fet per Cristina Llanas dedicat a la primera metgessa nord-americana titulada, Elizabeth Blackwell.



Vall Banc i Assandca mantenen des de 2017 un conveni de col·laboració que preveu la celebració de tres grans esdeveniments repartits al llarg de l’any: La jornada sobre alimentació durant el tractament del càncer La Paella el Mànec, que es desenvoluparà al febrer amb motiu del Dia Mundial Contra el Càncer, l'Andorra Contra el Càncer, un esdeveniment solidari de lleure, salut i esport previst per a la primavera i l'acte que se celebra al voltant del Dia Contra el Càncer de Mama, que en edicions anteriors ha comptat amb la participació d’especialistes mèdics i assistencials i que enguany ha tingut un nou format centrat en l’expressió artística.